Sviluppo ecosostenibile | una delegazione dell’Anpi in visita a Futuridea

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi giorni fa unaBenevento guidata dal presidente Amerigo Ciervo e composta dalla vice-presidente Teresa Simeone e dai componenti della presidenza Tonino Conte, Alfonso D’Agostino e Angelo Bosco ha fatto. “Si è trattata di una interlocuzione ricca di contenuti sul tema dei nuovi diritti e delloeco-sostenibile – afferma Carmine Nardone, presidente di-. Lancio un appello a tutte le istituzioni, Governo e Regione di rilanciare l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, nell’ambito della transizione ecologica e digitale e a porre le basi di una stagione nuova di crescita sostenibile del nostro Paese e in particolare del Sannio. Sono grato all’ANPI per l’incontro e per gli ...

... 'Insistiamo nel favorire l'innovazione dell'offerta turistica in formae comunque ... 11 "e sostenibilità del turismo veneto", già approvata dalla II Commissione (Ambiente e ...... dobbiamo riportare i giovani nelle frazioni : progettando piani dicome l'allargamento ... il mare, questa risorsa straordinaria, deve essere sfruttata in modo: attraverso una ...Si tratta di 'stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo,o ...italiani sono quasi tutti ubicati in territori montani già marginalizzati nei processi dilocale, ...

Sviluppo ecosostenibile, a Futuridea una delegazione dell'Anpi anteprima24.it

Una soluzione sostenibile in cloud pubblico per i dati a cui si accede con poca frequenza, con un costo per gigabyte senza pari ...RES - Recupero Etico Sostenibile ha registrato un debutto positivo su Euronext Growth Milan, con le azioni sopra quota 4,3 euro (+8% rispetto ...