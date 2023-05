Svelato l’ultimo mistero sulla Gioconda di Leonardo

Leggi su zon

(Di giovedì 4 maggio 2023) Uno degli ultimi misteri che hanno alimentato il mito attorno alladiDa Vinci giunge a risoluzione: sarebbe infatti il ponte di Romito di Laterina, in provincia di Arezzo, quello ritratto alle spalle della donna dal sorriso più enigmatico della storia dell’arte. Lo attesta uno studio dello storico Silvano Vicenti, condotto con la collaborazione dell’Associazione Culturale La Rocca: il ponte di Romito di Laterina è un manufatto in quattro archi, dei quali oggi ne rimane solo uno, parecchio attivo e frequentato tra il 1501 e il 1503, periodo nel quale Da Vinci lo avrebbe “studiato” con minuziosità, trovandosi in Val d’Arno prima al servizio di Cesare Borgia (il Valentino protagonista e destinatario del Principe di Machiavelli) e poi di Pier Soderini, gonfaloniere della Repubblica di Firenze. Pare inoltre che ...