Superbike | Ducati | Bautista rinnova fino al 2024

(Di giovedì 4 maggio 2023) Borgo Panigale, 4 mag. -(Adnkronos) - Il team Aruba.it Racingha annunciato attraverso un comunicato l'estensione del contratto di Alvaro, che resterà in sella alla Panigale V4 R ufficiale anche nella stagione. Lo spagnolo, tornato a vestire i colori del team Aruba.it nella stagione 2022 dopo l'esordio innel 2019, si è laureato lo scorso anno campione del mondo al termine di una cavalcata fatta di 16 vittorie e 31 podi totali. Dopo i primi 3 round della stagione 2023,è leader della classifica con 174 punti (56 di vantaggio sul primo degli antagonisti, Razgatlioglu della Yamaha) e pochi giorni fa, sul circuito di Assen (Olanda), è stato protagonista con la tripletta che ha regalato ala storica vittoria numero 400 in ...

