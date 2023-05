Superbike | Alvaro Bautista prolunga il contratto con la Ducati fino al 2024

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’annuncio che si aspettava. Il team Aruba.it Racingha rivelato in via ufficiale il rinnovo deldi, che gareggerà in sella alla Panigale V4 R Factory anche l’anno venturo, per continuare la propria striscia vincente in. Lo spagnolo, tornato a vestire i colori del scuderia italiana l’anno scorso dopo l’esordio nella categoria del 2019, ha centrato l’obiettivo tanto ambito: il titolo mondiale, rendendosi protagonista di un’annata da incorniciare, condita da 16 vittorie e 31 podi totali. La fame di vittoria dinon si è affatto esaurita e le otto vittorie in nove gare disputate in questo primissimo scorcio di campionato parlano chiaro., infatti, comanda la graduatoria generale con 174 punti, godendo di un ...

