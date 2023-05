Sui social è #Pioli out | ma i milanisti si dividono Nel mirino anche Maldini

Qualche commentoera venuto fuori già al momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali. Quando Stefano Pioli aveva confermato la scelta di un "Milan B", con tante seconde linee per la sfida di San Siro ...La corsa sarà visibile in chiarocanali Rai e quest'anno ci sarà la novità delle telecamere ... il tutto sarà visibile anche sul web tramite RaiPlay e tutti ioltre a sintesi e repliche ...'Quella scena non la dimenticherò mai e poi mai - scrive l'amica- l'ultima chiamata, l'ultima risata insieme, l'ultima scemenza insieme. Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre ...

Nonna Fiorella, 97 anni, cerca sui social i compagni di classe: qualcuno le ha già risposto TGCOM

Mentre si gode la gravidanza però, l’ex tronista sui suoi social ha rivelato cosa le è accaduto nelle ultime ore, e le sue parole non sono passate inosservate. Sara e Sonny hanno infatti avuto una ...Sempre attiva sui social, ha deciso, da brava influencer quale è, di non dare adito a queste provocazioni e di lasciare che il tutto passi da solo. La vicenda, come tante altre andrà spegnendosi molto ...