Sui migranti è scontro tra Italia e Francia | Tajani non va a Parigi

(Di giovedì 4 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’fra l’e lasul tema dei. Il ministro dell’Interno francese, Gèrald Darmanin, ospite dell’emittente Rmc France, ha accusato il nostro Paese di essere all’origine delle difficoltà migratorie nel sud della. “C’è un afflusso dia Mentone perchè Meloni, scelta dagli amici di Madame Le Pen, non è in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è stata eletta. Madame Meloni è come Madame Le Pen, dice ‘vedrete quello che vedretè e quello che vediamo è che non si ferma e si amplifica perchè l’sta vivendo una grave crisi migratoria. C’è una vizio di estrema destra, che è quello di mentire alla popolazione”, ha sottolineato. Pronta la replica del minisro degli Esteri Antonio ...

Scontro Italia-Francia sui migranti. Salta il bilaterale Tajani-Colonna Agenzia ANSA

Salta la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi a causa dell'attacco di Gérald Darmanin alla premier Giorgia Meloni sui migranti. Il titolare della Farnesina ...“Le parole del ministro francese si commentano da sole. Innanzitutto perché sarebbe cosa buona e giusta che nessuno intervenisse a commentare i fatti interni degli altri paesi all’interno dell’UE. Noi ...