Sud | 565mila euro per le imprese sociali del turismo | come partecipare al bando

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ledellocalizzate al Sud hanno l’opportunità dialpromosso da Fondazione Con il Sud e Fondazione Finanza Etica: sul piatto,destinate alle organizzazioni più valide e capaci di generare valore sociale ed impatto sul territorio.del: chi puòe perché L’obiettivo deldestinato alledelè quello di sostenere programmi di sviluppo didi recente costituzione (nate dopo il 1° gennaio 2017) in ambito turistico, che siano in grado di valorizzare il territorio e di ...

Fondazione Finanza Etica e Fondazione con illanciano il "Bando per il sostegno alle imprese sociali in ambito turistico al" mettendo a disposizioneeuro per il sostegno a fondo perduto di programmi di sviluppo di imprese sociali in ambito turistico con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, ...