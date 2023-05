«Stufa di farvi da serva | è sfruttamento» | la risposta di una ragazza all’offerta di lavoro in un bar a 1000 euro al mese

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 maggio 2023) «Questo non è, è». Così Sara Gentile, 30enne di Cerenova (Roma) in cerca di occupazione, ha risposto a una proposta che le è arrivata da un bar della zona. Ovvero un finto inquadramento da part time, dietro cui si celava undi 6 giorni su 7, festivi e domeniche incluse, sette ore al giorno, per uno stipendio di. Straordinari non pagati, idem festivi. «Alla soglia dei quasi trent’anni sono davverodi fare la. Io aingrossare il culo non ci sto più», ha scritto in un post sui social diventato virale in poco tempo. «Non esiste nessun genere di pausa, anche andare al bagno è un lusso e naturalmente non ti passano nulla da mangiare nonostante gli orari lo prevedano. Ora veramente vogliamo continuare a ...