Struff-Tsitsipas oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Jan-Lennardaffronterà Stefanosai quarti di finale deldi, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Tutto sembra apparecchiato per l’accesso in finale del greco, unica testa di serie rimasta in uno spicchio di tabellone in cui tutti gli altri big sono caduti. Guai però a sottovalutare, approdato ai quarti da lucky loser e pronto a stupire ancora.è avanti 3-2 nei precedenti, ma ha perso l’unico su terra rossa e inoltre i due non si affrontano da due anni e mezzo. Secondo i bookmakers sarà il greco a partire largamente favorito. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, ...