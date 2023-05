Strappa la bandiera di Kiev | vertice con rissa | l' ucraino prende a pugni il russo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un pugno alla diplomazia: tra Russia e Ucraina finisce a botte. E' diventato virale sul web un video girato all'Assemblea parlamentare della cooperazione economica del Mar Nero ad Ankara, Turchia, in cui un delegato del Cremlino aggredisce un altro rappresentante. Nel filmato postato su Twitter da Jason Jay Smart, corrispondente delPost, si vede il deputatoavvicinarsi con piglio deciso a un collega che stava mostrando ladell'Ucraina alle telecamere. Glieladi mano con forza e si allontana con arroganza. Ma il delegato reagisce, lo rincorre e a suon di schiaffi esi riil vessillo gialloblu. In Ankara , during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia tore the flag of ...