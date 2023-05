Stranger Things | Hopper potrebbe essere il padre di Jonathan? Ecco cosa ne pensano i fratelli Duffer

(Di giovedì 4 maggio 2023) David Harbour ha recentemente condiviso una teoria suche lui e Winona Ryder avrebbero elaborato per i loro personaggie Joyce Byers. Harbour e Ryder volevano creare un retroscena in cuifosse ildiperché i due avevano avuto una storia mentre Joyce e il suo ex marito Lonnie si erano lasciati. Poco dopo sono tornati insieme e Joyce non gli ha mai raccontato della notte con, quindi ha sempre pensato chefosse suo figlio. Aiquesta idea non è per niente piaciuta.: la storyline didiavere ...

Apre il 5 maggio, in piazza Beccaria a Milano, il pop up store ufficiale di, dove tutto è come ricordiamo e da vivere come fossimo calati dentro la serie tv. Il pop up ufficiale firmato Netflix , dopo le aperture di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, ...T nell'universo di Star Wars" o una "nello spazio", coinvolge il regista di Spider - Man: No Way Home Jon Watts e lo sceneggiatore di Spider - Man: Homecoming Chris Ford . Il cast. Ci ...Non rovinare il tuo week - end, ecco qualche sere TV consigliata per te! Serie TV: fantascienza e fantasy Se sei un appassionato di fantascienza, potresti guardare '' . Si tratta di ...

«Stranger Things», a Milano il più grande pop up store europeo: ecco come funziona Il Sole 24 ORE

Sta squillando quel telefono giallo, sicuri che avete voglia di rispondere Se siete dei super fan non avete bisogno di proseguire perché sapete già tutto, viceversa, se ne avete solo sentito parlare ...Un pezzo di Hawkins a Milano. Domani, venerdì 5 maggio, inaugura a Milano il pop up di Stranger things, l'iconica serie tv che racconta le vicende di Undici e dei suoi compagni di avventura. Il ...