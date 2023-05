Storia e curiosità del centrocampista nerazzurro nella nuova puntata del format dedicato ai giocatori della Prima Squadra

Leggi su seriea24

Le origini, la passione per il calcio, i calciatori di riferimento…e un gol rimasto nel cuore. Marcelo Brozovic ci ha raccontato la suain un'intervista esclusiva ricca die aneddoti: tuttodi Footsteps.Footsteps è una puntate in esclusiva su Recast, la piattaforma sulla quale Inter – unico club in Italia – è sbarcata lo scorso agosto. Per la visione di Footsteps sarà necessario registrarsi a Recast: iscriversi è gratuito e non comporta la sottoscrizione di abbonamenti e di contratti. Il sistema è pay per view, in modo da garantire la visione esclusivamente dei contenuti ai quali si è interessati.CLICCA PER VEDERE L'EPISODIO