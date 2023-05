(Di giovedì 4 maggio 2023) Arrivano finalmente i forti aumenti sulla. Promessa mantenuta da parte del Governo che svela le cifre. Il Decreto Lavoro è stato approvato e l’Esecutivo apporta notevoli cambiamenti per tanti lavoratori italiani. Questo decreto è stato accompagnato da polemiche perché se nelle intenzioni del Governo, il suo scopo è quello dire le buste, ha tuttavia anche reso più fragili le tutele per i lavoratori che abbiano un contratto a tempo determinato. Il fulcro di questo decreto è il taglio del cuneo fiscale.indal mese di– ilovetrading.itSu proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze il Governo ha varato interventi che portano a quattro punti il taglio del cuneo fiscale e bonus esentasse fino a 3000 euro nel caso dei ...

La Fials segnala nuovi ritardi nel pagamento degli. Neanche le numerose richieste e lo ... Giuseppe" e chiediamo l'autorevole intervento dell'assessore regionale alla Salute per trovare ...L'ISTAT ha registrato per l'intero 2022 un aumento deglidell'1,1% in media. Si tratta di ... Trend inflazione italiana dal 1947 Forse è anche questo che spiega laavversione degli ...Chiude la "triade Laus", Maria Grazia Grippo che -delle oltre mille e 200 preferenze ...Rear è di 30 milioni di euro e conta mille e 500 dipendenti che più di una volta hanno lamentato...

Stipendi in forte aumento da luglio: svelate le novità e quanto aumenta la busta paga iLoveTrading

L'inflazione in Italia è esplosa lo scorso anno, anche se sul piano storico siamo fortunatamente molto lontani dai picchi.