Nel giorno del 74esimo anniversario della tragedia di Superga a Torino è stato intitolato un parco a Valentino. Alla cerimonia, in ...Intitolato oggi, nel giorno del 74° anniversario della tragedia di Superga, un parco a Valentino. Alla cerimonia, in piazza Galimberti, sono intervenuti tra gli altri la nipote, il presidente granata Urbano Cairo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "E' un po' come unire la città di Torino alla storia del calcio. - ha detto- Conosciamo le ..."È un piacere e un onore rappresentare mio zio Valentino - le parole di, la figlia più giovane del terzo fratello di capitan Valentino - , intitolare questo parco è un po' come unire ...

Stella Mazzola: "Quando zio Valentino era piccolo fecero una colletta per regalargli un pallone" Gazzetta

Nel 74esimo anniversario della tragedia di Superga, scoperta la targa che guarda in direzione del Filadelfia. Lo Russo: "Mazzola simbolo di rinascita di una città"