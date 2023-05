Stefano De Martino svela un retroscena su Maria De Filippi | “Ecco cosa mi diceva…”

(Di giovedì 4 maggio 2023)Deha rilasciato un’intervista sul magazine Oggi in cui hato deimolto interessanti suDe. Il ballerino si è soffermato anche su altre faccende, che hanno più a che fare con la sfera privata. Nello specifico, ha toccato tasti come ad esempio il rapporto con Luna Marì e con L'articolo proviene da KontroKultura.

Impossibile crederlo se hai accanto una donna come Belen Rodriguez , maDesogna camere da letto separate. A confessarlo - nell'intervista di copertina del settimanale Oggi in edicola - è proprio il marito della showgirl: 'Io la sera a letto crollo, lei va ...Tags: gossip paolokessisoglu paolokessisogludivorzio paolokessisoglufiglia paolokessisoglumoglie sabrinadonadel sifb Articolo precedenteDeparla della famiglia allargata con Belen: ''...Quello tra Belen Rodriguez eDeè un amore molto movimentato, ma di sicuro è un legame fortissimo. I due si sono lasciati più volte, ma sono sempre tornati insieme, segno che non sanno stare lontani l'uno dall'...

De Martino: Con Belén sogno camere separate, mai pensato di prendere il posto di Spinalbese con Luna Fanpage.it

Stefano De Martino racconta a Oggi della famiglia allargata che ora segna il suo quotidiano. “Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo, lei mi chiama Tèté”, dice. Svela il suo rapporto ...De Martino non ha mai fatto mistero della grande riconoscenza, del rispetto e dell'ammirazioni nutriti per la moglie del compianto Maurizio Costanzo. Su di lei dice: "A riportarmi coi piedi per terra ...