Stati Uniti | sparatoria in ospedale ad Atlanta

Un uomo ha aperto il fuoco in una sala d'attesa di un ospedale ad Atlanta, nel Sud degli. Una donna di 38 anni è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. Secondo quanto riferisce la polizia il sospettato si chiama Deion Patterson ed è un ex membro della guardia ...... ciò che ha provocato la presentazione di una mozione bipartisan al Congresso, approvata con 338 voti, in cui si respinge qualsiasi forma di socialismo per gli. Quel voto ha formalizzato ...Biden ha fermato il golpista Donald Trump , il primo presidente antiamericano della storia degli, prima alle elezioni del 2020 e poi a quelle di metà mandato dello scorso anno. E oggi ...

Stati Uniti e Messico hanno fatto un accordo per gestire i flussi di migranti dall’11 maggio, quando scadranno le contestate norme introdotte da Trump Il Post

Berenberg non cambia idea e continua ad aspettarsi un anno di trading-range per i mercati azionari. Le azioni globali hanno avuto un inizio positivo nel 2023 con un rendimento annuo del ...L’Aie prevede che l'offerta globale di Gnl aumenterà Ciò potrebbe non essere sufficiente a compensare lriduzione delle forniture di gas russo ...