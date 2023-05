Star Wars | Visions Volume 2 è un insieme di tante piccole meraviglie

Per qui pochi usciti dalla capanna di Unabomber che non lo sapessero, oggi, 4 maggio è loDay . Lo è oggi perché per gli anglosassoni oggi è May the 4th , che suona evidentemente molto ma molto simile a "May the Force (be with you)". E allora oggi, in questo May the 4th 2023 , ci ...Il 4 maggio è loDay. Si tratta di una ricorrenza, la cui origine risale a dodici anni fa, per celebrare la saga creata nel 1977 da George Lucas. Dopo la storica trilogia originale, Guerre Stellari, L'impero ...May the 4th be with you! Oggi è una giornata particolare per tutti gli amanti di! Il 4 maggio infatti si celebra in tutto il mondo loDay (may the force be with you), con iniziative e festeggiamenti legati alla leggendaria saga di George Lucas . E anche noi di ...

Il produttore esecutivo della serie James Waugh ha giustamente commentato: “Abbiamo sempre visto Star Wars: Visions come uno spazio di espressione per celebrare il franchise da parte di alcuni dei ...Star Wars: Episodio 1 - La Minaccia Fantasma ha segnato il ritorno della saga di George Lucas dopo più di quindici anni dal sesto capitolo, riaccendendo la passione tra i fan del franchise. In ...