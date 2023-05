Star Wars | Kevin Feige voleva i fratelli Russo alla regia del suo film

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il trio Marvel doveva riunirsi per un progetto su, ma ildiè stato poi cancellato da Lucasper volere della presidente Kathleen Kennedy. Dopo anni di stallo il futuro cinematografico diè stato finalmente chiarito il mese scorso in occasione dellaCelebration 2023. Tra iin programma non c'è più spazio per quello prodotto dache, a quanto pare, è stato cancellato perché non avrebbe entusiasmato Kathleen Kennedy. Ma il boss dei Marvel Studios aveva in mente due registi d'eccezione per il suo: Joe e Anthony: Damon ...

Dopo la conclusione di The Mandalorian 3 , i fan dinon dovranno aspettare molto prima della prossima serie di. Ad agosto sarà la volta di Ahsoka con Rosario Dawson protagonista assoluta, mentre successivamente arriverà Skeleton ...Di recente è stato pubblicato un falso trailer di un film completamente inventato sudiretto da Wes Anderson, si lo stesso regista di Asteroid City. Abbastanza incredibile il teaser, poiché ...Oggi è il 4 maggio , e come da tradizione: May the Force Be With You ! Si celebra infatti oggi loDay , la giornata in cui tutti i fan della galassia lontana, lontana gioiscono e festeggiano. Per l'occasione anche Disney+ ha voluto contribuire ai festeggiamenti con un contenuto inedito: ...

I fratelli Russo hanno rivelato di aver avuto alcune conversazioni con Kevin Feige circa la possibilità di dirigere il suo film di Star Wars.L'autore di The Mandalorian e produttore di Skeleton Crew ha confermato che il tono 'alla Spielberg' della nuova serie calza a pennello in questo universo.