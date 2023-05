Star Wars Day | i film della saga che hanno incassato di più e perché si festeggia il 4 maggio

Il 4 maggio è una data fondamentale per i fan della fantascienza, essendo ormai consuetudine associarla (anche) alla saga di. Il motivo è piuttosto semplice: interpolando il motto Jedi 'May the Force be with you' ('che la Forza sia con te') nasce il gioco di parole 'May the fourth be with you', che fa leva, ...Lo avrebbe confermato, a distanza di anni, anche Carrie Fisher: "Non si pensava che il film andasse così bene" Da 'Il mondo secondo' di Cass Robert Sunstein, Egea, pagina 192, 12, 99 euro... anonimi Stormtrooper o feroci guerrieri Sith , membri dell' Alleanza ribelle o fedeli all' Impero , oggi 4 maggio si fa festa: è loDay . Per i fan è questo il giorno in cui si festeggia ...

Star Wars Day: nuovo corto a tema Simpson e le altre novità in arrivo HDblog

In occasione dello Star Wars Day, facciamo il punto sulle serie live-action ambientate nella Galassia lontana lontana: ecco quali sono, quando escono e quali attori coinvolgono.Il 4 maggio si celebra l'universo creato da George Lucas con molte iniziative. Una tradizione che nasce (forse) nel 1978 e che coinvolge Margaret Thatcher ...