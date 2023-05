Star Wars Day - Che la Forza sia con loro | le auto ispirate a Guerre Stellari

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il 4 maggio è una data fondamentale per i fan della fantascienza, essendo ormai consuetudine associarla (anche) alla saga di. Il motivo è piuttosto semplice: interpolando il motto Jedi "May the Force be with you" ("che lasia con te") nasce il gioco di parole "May the fourth be with you", che fa leva, appunto, sulla data del 4 maggio (4th May, cioè "the fourth of May"). Ecco perché proprio in questo giorno fioccano in tutto il mondo iniziative dedicate alle celebri trilogie cinematografie, aispin-off e alle serie Tv della saga ideata da George Lucas e oggi in mano alla Disney. Noi di Quattroruote ne approfittiamo per mostrarvi le più belle vetture legate a, tra veicoli in edizione limitata e one-off celebrative, in genere lanciate ed esibite in occasione ...