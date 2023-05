Star Wars Day | a Taiwan i cosplayers festeggiano la giornata della saga stellare

"Che la Forza sia con te". Con la frase iconica di Guerre stellari, i fan taiwanesi della saga celebrano loDay. I cosplayers, vestiti con gli abiti dei loro personaggi cinematografici preferiti, si sono riuniti al Taipei Performing Acts Center muniti di spade laser per duellare, piccoli Yoda, e ...Per qui pochi usciti dalla capanna di Unabomber che non lo sapessero, oggi, 4 maggio è loDay . Lo è oggi perché per gli anglosassoni oggi è May the 4th , che suona evidentemente molto ma molto simile a "May the Force (be with you)". E allora oggi, in questo May the 4th 2023 , ci ...Il 4 maggio è loDay. Si tratta di una ricorrenza, la cui origine risale a dodici anni fa, per celebrare la saga creata nel 1977 da George Lucas. Dopo la storica trilogia originale, Guerre Stellari, L'impero ...

"Che la Forza sia con te". Con la frase iconica di Guerre stellari, i fan taiwanesi della saga celebrano lo Star Wars Day. I cosplayers, vestiti con gli abiti dei loro personaggi cinematografici ...Il produttore esecutivo della serie James Waugh ha giustamente commentato: “Abbiamo sempre visto Star Wars: Visions come uno spazio di espressione per celebrare il franchise da parte di alcuni dei ...