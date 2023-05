Stadio San Siro | lettera di Milan e Inter a Sala Il Comitato | “Il sindaco è al servizio dei club”

(Di giovedì 4 maggio 2023) IlBeppe“si mette aldegliessi privati dei proprietari di“. Questa è la prima reazione dei portavoce delreferendario per Sanalle dichiarazioni del primo cittadino dio, che ha annunciato un incontro tra i duecon la Sovrintendenza e con il Collegio dei Garanti. Giovedì 3 maggio, infatti, è stato il giorno in cui improvvisamente si è riacceso il dibattito su un nuovoa San. L’ipotesi che sembra finita in naftalina, con i rossoneri orientati su un nuovo impianto nell’area dell’ippodromo La Maura, è tornata alla ribalta dopo il comunicato del, che ha dato notizia ...

Oltre all'interno dello, le aree interessate dal divieto sono le seguenti: da via Cinthia ... via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia e via Leopardi , e l' o spedale...Oltre all'interno dello, le aree interessate dal divieto sono: via Cinthia altezza via ... via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia e via Leopardi, e l'ospedalePaolo.Sabato 13 maggio le due regine di questa stagione, il BorgoDonnino ed il VictorMarino , si sfideranno allo'Biavati' di Corticella (calcio d'inizio alle ore 16.30) per decidere a chi ...

Sul nuovo stadio San Siro il sindaco Sala si allinea all'ultimatum di Milan e Inter: "Basta rinvii" La Repubblica

Stop ad auto e motocicli non solo a Fuorigrotta, nella zona vicina allo stadio Maradona dove si assisterà in diretta ... ospedale pediatrico Santobono, San Paolo, Vecchio Pellegrini, Cto, Villa ...con un “Traguardo Sprint” su Viale Ofanto (nei pressi dello Stadio), tra via Silvio Pellico e via Gioberti. Il passaggio della corsa sarà anticipato dalla Carovana Pubblicitaria del Giro che sosterà ...