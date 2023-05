Sposa uccisa in un incidente pochi istanti dopo aver lasciato il ricevimento di nozze

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il 28 aprile 2023, Aric Hutchinson e Samantha Miller si sono scambiati i voti e hanno celebrato l’inizio della loro vita come marito e moglie ballando vicino alla costa atlantica sotto un cielo stellato. Ma finché la morte non ti separi è arrivata troppo presto per i giovani sposi. Lasciando il loroa Folly Beach, un’isola al largo della costa della Carolina del Sud, Aric e Samantha sono stati investiti da un guidatore ubriaco che ha ucciso Samantha, 34 anni, e mandato Aric in ospedale. Feriti anche altri due passeggeri in macchina. La madre della, Lisa Miller, ha dichiarato: “All’inizio del giro sul cart, lei ha detto che avrebbe voluto che questa notte potesse durare per sempre. La migliore notte della sua vita”. GOFUNDMELEGGI DI PIÙ: Coppia che combatteva contro il cancro muore lo stesso giorno a sole 12 ore di ...