Sport in tv giovedì 4 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,2023. Un palinsesto ricco diivi, tra tennis e calcio e non solo. Si giocheranno i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid con Tsitsipas che affronterà il lucky loser Struff. Il Napoli andrà in trasferta a Udine per il match scudetto e il Manchester United sarà ospite del sorprendente Brighton di De Zerbi. Nella notte continueranno i playoff con gara-2 della sfida tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Da non dimenticare anche gara-2 della finale dei playoff di Superlega tra Civitanova e Trento.Face.