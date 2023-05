Spazio | Mtg-I1 svela la prima immagine meteorologica

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – Il satellite Mtg-I1la. L’Organizzazione Europea dei Satelliti Meteorologici – Eumetsat – e l’Agenzia Spaziale Europea hanno pubblicato oggi ladel satellite di imaging Mtg-I1, il primo della famiglia Meteosat Third Generation. L’presentata oggi, scattata dal Flexible Combined Imager (Fci) del satellite, mostra le condizioni meteorologiche su Europa, Africa e Atlantico con un dettaglio eccezionale, sottolineano le organizzazioni. Dall’è possibile notare la densa copertura nuvolosa su gran parte dell’Europa settentrionale e occidentale, nonché sulla Scandinavia, mentre l’Italia e i Balcani presentano un cielo relativamente sereno. Lanciato da Arianespace lo scorso 13 ...

"Questa immagine eccezionale ci rende molto fiduciosi del fatto che la terza generazione,, inaugurerà una nuova era nella previsione di fenomeni meteorologici estremi" ha dichiarato Phil Evans, ...I satellitisono costruiti da Thales Alenia Space come prime contractor, in collaborazione con Ohb e operano in orbita geostazionaria, a circa 36.000 chilometri sopra la Terra, e hanno una vita ...... ha dichiarato: 'Questa immagine è un grande esempio di ciò che la cooperazione europea nellopuò raggiungere. Il livello di dettaglio che l'immagine di- I1 rivela, finora irraggiungibile ...

