Spalletti | tecnico contadino e genio finalmente compreso

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ha riportato lo scudetto a Napoli, la città che più lo ha amato e che ha demolito stereotipi e pregiudizi: ritratto di un allenatore anomalo, innamorato della terra e delle auto d’epoca, al primo trionfo in Serie A a 64 anni dopo aver vinto due campionati russi

Napoli, rivivi diretta Spalletti: le parole in conferenza stampa Corriere dello Sport

Così il tecnico azzurro Luciano Spalletti (un passato in panchina proprio ad Ancona nel 2002) aveva definito questi giorni dopo il pareggio con la Salernitana che aveva rimandato la vittoria ...Alla Dacia Arena il Napoli gioca la partita che gli può dare il terzo Scudetto. Ma anche al Maradona ci sono 54 mila tifosi che seguiranno da 8 maxi-schermi la partita.