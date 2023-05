Spalletti | Su questa vittoria c' è anche la presenza di Maradona

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lucianoai microfoni di Dazn non sembra che abbia appena vinto lo scudetto: "Quelli come me che sono abituati a lavorare duramente sempre, non riescono a gioire. La felicità è una cosa fugace. Ora devo rilavorare, ripartire. Bisognerebbe riuscire a fermarsi ma è una impostazione di vita...". La sua gioia è quella per gli altri: "Vedere i partenopei felici, sorridere, è la più grande emozione. Sono loro che la trasferiscono a me. Il problema era arrivare qui, col sentimento di una città sul collo. Loro la esprimeranno nei momenti duri, superandoli pensando aserata. Era nostra responsabilità dargli questo enorme diritto di gioire. Uno pensa a tutte queste cose e si sente rilassato. Pensa, ' meno male ce l'ho fatta', ma la felicità finisce lì". Lei era venuto a Napoli per vincere? : "Era obbligatorio, visto i grandi allenatori e i ...