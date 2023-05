Spalletti è riuscito a unire tutte le anime di Napoli

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una metà crede. Per loro questo scudetto è il compiersi di un miracolo, il tocco della grazia divina su una squadra, una città, un popolo. E’ stata la mano di dio, dicono. Poi c’è la metà che pensa. Ed è fatta di match analyst, di uomini di scienza, di ingegneri della tattica. Chi ha ragione: la fede o la scienza? E Lucianoè o no un profeta? Di questonon si compirà mai una sintesi adeguata perché la dialettica prevede troppe sfumature. Non solo la nostra è un’epoca fatta per avere più posizioni, più punti di vista, è la natura stessa dia essere multiforme. D’altra parte fu Marcello Mastroianni, artista sensibile che dinon era, a definire questo luogo baciato dal sole e dalla nostalgia come “troppo speciale”: “non tutti la possono capire”. E’ dentro questa ...