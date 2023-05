Spalletti deve ancora realizzare | “Più grande emozione è vedere napoletani felici”

...che ha traghettato i colori azzurri dall'epopea di Diego a quella del gruppo di Luciano...la scelta del Milan di Elliott che cede il tricolore in una staffetta della sostenibilità che...JUAN JESUS 6,5: prima riserva in difesa e fedelissimo di Luciano, dà un contributo di esperienza e di sicurezza al reparto quandosostituire Kim o Rrahmani. OLIVERA 6,5: si alterna con ...... non salite sul motorino senza casco, non fate casino perche' questarimanere una festa. ...rivolge alla citta' di Napoli dopo la vittoria dello scudetto da parte dei ragazzi di Luciano. ...

Calcio: Spalletti, 'lo scudetto lo stiamo assaporando lentamente

NAPOLI - Pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese il Napoli è campione d'Italia a cinque giornate dal termine. Il gol del pareggio che ha significato la matematica ...Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. La gioia del presidente azzurro De Laurentiis ...