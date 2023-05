Spalletti | “Contento di aver reso felici i napoletani Ho due dediche da fare”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida con l’Udinese che ha certificato lo Scudetto. Il Napoli conquista il tanto ambito Scudetto dopopareggiato 1-1 con l’Udinese. Per l’occasione, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico Luciano, che ha espresso la sua grande gioia per la vittoria. “Il problema per quelli abituati a lavorare duramente sempre, come me, è che non riescono a gioire totalmente nemmeno delle vittorie. Latà è una cosa fugace. Ora ho vinto, ok, ma poi bisogna di nuovo lavorare. E’ un’impostazione di vita che ti toglie qualcosa. Vedere i partenopei sorridere, i partenopeiè la più grande emozione. Sono loro a trasferirmità. Si ha il sentimento di una città sul collo, sul groppone, ...