Spalletti celebra la vittoria | “Napoli è per te! Emozionato per la festa in città”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilesulta per il terzo storico scudetto. Gli azzurri festeggiano dopo 33 anni di assenza di trionfi in Serie A. Una serata straordinaria, ilè tornato alladello scudetto in Serie A dopo 33 anni di assenza. La squadra di Lucianopareggia ad Udine grazie al solito Victor Osimhen e può Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La 'Gazzetta dello Sport'il successo dell'Inter, che sbanca Verona con un netto 6 - 0 e si ... 'Napoli, ci siamo', di spalla, è il titolo per gli azzurri diche stasera hanno di nuovo ...Quando un popolo sportivo, e non solo,e identifica una propria vittoria con un calciatore ... credo sia difficile non attribuire il merito di questo scudetto a Luciano. Personalmente ...Osihmen 'mascherato',e Raspadori che calcia al volo in formato cartonato a metà ...finale dell'arbitro sul derby con la Salernitana che interrompe i festeggiamenti di una città che...

Bravo Luciano, a Napoli hai fatto un miracolo Sky Sport

"Voluto, meritato, conquistato, complimenti Luciano!". L'Empoli ha celebrato così il titolo di campione d'Italia ottenuto dal Napoli del suo ex ...Nel video Fabio Capello racconta un aneddoto della loro esperienza comune in Russia e celebra il suo lavoro a Napoli: "Allenatore che è partito dal basso, molto attento a situazioni che altri non ...