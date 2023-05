Spalletti anche nella festa | «Siamo stati anche contestati e non mi è piaciuto»

(Di giovedì 4 maggio 2023)a Daznnell’intervista scudetto ha parlato della contestazione dello scorso anno. «A Napoli è obbligatorio vincere, perché hanno visto grandi allenatori e campioni, ad un pubblico che ha visto Maradona e probabilmente in questo risultato c’èla sua protezione, diventa difficile dirgli sì maarrivati terzi, come l’anno scorso. Alcuni allenatori dicono: è solo il terzo anno che lavoro con questa squadra. L’anno scorso si doveva vincere sennò si falliva. La richiesta che mi è sempre stata fatta è di tenere il NapoliChampions. Da quando sono arrivato ci siam entrati, non potevamo mai uscirne e invececonte, questa cosa non mi è piaciuta. L’anno scorso quando ho detto che ...

Lapo Elkann, fratello del patron del club bianconero, ha commentato con un cinguettio il successo degli uomini di Luciano. Lapo Elkann: Complimenti Napoli, voglio una Juve che gli ...La squadra di, grazie al pareggio per 1 - 1 in trasferta contro l'Udinese, può celebrare ... Tra le tante celebrazioni e reazioni che arrivano dai social ,la Juve si è unita alla lunga ...

Luciano Spalletti, la carriera dell’allenatore che ha riportato lo scudetto a Napoli. FOTO Sky Tg24

E anche a Livorno scoppia la festa. Tifosi della squadra di Spalletti fanno esplodere la loro gioia con caroselli di auto e moto in tutta la città, da piazza della Repubblica al lungomare. Bandiere ..."Per chi è abituato a lavorare duramente come me, non riesce a gioire completamente delle vittorie. La felicità è fugace e ora penso già a ripartire".