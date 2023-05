Sorteggio tabelloni Internazionali Roma 2023 in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quando e come seguire ildeideglidi, torneo in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico. C’è tanta curiosità di conoscere il percorso dei nove tennisti azzurri all’interno del main draw. Riflettori puntati su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, che andranno a caccia del grande risultato di fronte al pubblico di casa. Proveranno a dire la loro anche Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Fabio Fognini e Luca Nardi, al via in tabellone in virtù di una wild card. Nel femminile, invece, saranno ben dodici le azzurre nel tabellone principale. ENTRY LIST MASCHILE Tante aspettative sono riversate sul quartetto composto da Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Occasione ...