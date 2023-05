Sorpresi con due auto rubate a Napoli | denunciati

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) per ricettazione un 45enne di Giugliano e una 29enne di Casapullacon due, due persone finite nei guai. Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Oliviero Zuccarini, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha abbandonato l’su cui viaggiava per salire alla guida di un altro veicolo con a bordo una donna. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati accertando che entrambe i veicoli erano proventi di furto avvenuto nello scorso mese di aprile. Gli agenti hanno denunciato i due, un 45enne di Giugliano e una 29enne di Casapulla con precedenti di polizia, per ricettazione, ed infine gli agenti hanno restituito leai proprietari. Lascia un like su Facebook e seguici ...