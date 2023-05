“Sono in pensione a 22 anni” A 17 lascia la scuola e comincia a lavorare | poi ecco come ha fatto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una notizia sta letteralmentendo senza fiato tantissime persone in tutto il mondo. La storia relativa a questo ragazzo ormai sta facendo il giro del web, infatti Hayden Bowles è praticamente ina 22. No, non c’è nessun errore nell’età, avete letto proprio bene. Nonostante sia molto giovane, è stato in grado di farcela e di non avere più la necessità di. A spiegare cosa è successo nella sua vita è stato il diretto interessato sul suo profilo social TikTok. Dunque, Hayden Bowles ha davvero confermato di essere già ina 22e c’è una spiegazione molto valida dietro questa clamorosa notizia. Possiamo subito dirvi che quando non era ancora maggiorenne, precisamente a 17, ha deciso di non voler più proseguire gli studi a ...