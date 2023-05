Sondaggi elettorali Emg | sale Fratelli d’Italia | giù la fiducia in Schlein

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ancora in calo l’ex Terzo Polo Emg è sempre stato negli ultimi mesi tra gli istituti meno generosi con, ma questa settimana in realtà mostra un deciso aumento per il partito di maggioranza relativa nei suoi ultimi. Cresce di mezzo punto fino al 27,8%, mentre la seconda forza, il Pd, rimane fermo al 19,9%, e la terza, il Movimento 5 Stelle, è in calo dello 0,3%, al 16,3%. Sempre nel centrodestra la Lega, invece, avanza di tre decimali e va al 9,3%, mentre gli alleati di Forza Italia arretrano dello 0,3%, portandosi al 6,8%. Considerando la discesa di un decimale di Noi Moderati, all’1,1%, la coalizione al governo cresce dello 0,3%. Al contrario dei partiti che avevano dato vita al Terzo Polo, Azione e Italia Viva, entrambi in calo dello 0,2% e rispettivamente ora al ...

Secondo i sondaggi elettorali di Emg il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto, mentre la fiducia in lei è stabile al 47% ...Secondo l'ultima rilevazione Supermedia Agi/Youtrend il partito di Meloni è al 28,8% e i dem al 20,4% (+0,3). La Lega ora è all'8,9% e ...