Solitudine | il nuovo «disturbo» che uccide tanto quanto l' obesità | la dipendenza da fumo e l' abuso di droghe

È su questa figura che ruota ilromanzo "C'era una volta all'Asinara' dello scrittore ... C'è, al centro del romanzo, ladel faro, la vita vissuta in un luogo dominato dai venti e dalle ...'Ho avuto ditotale libertà espressiva - spiega il regista - , la serialità permette di ... Finiremo in un luogo didove ci troveremo contro i robot'. Ad ogni modo, Muccino sta per ...Insomma, Mare fuori parla di criminalità organizzata, ma anche di abbandono,, riscatto ... La ricerca di unvolto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli ...

La Casa Bianca dichiara un'altra epidemia: quella della solitudine La Voce di New York

Se il senso di solitudine incombe anche quando la propria rete sociale è sufficientemente ricca potrebbe dipendere dalla modalità di base del cervello o dal sistema di ricompensa. Ecco che cosa dice u ...Amore e sogni : “Tre spine nel cuore” è il nuovo romanzo di Marilena Metelli che racconta la storia di Monica, una donna a cui la vita ha regalato tanto: un bel marito, una bella casa, due bambine ...