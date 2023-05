Solidarietà europea? Sì | però alla tedesca

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nell’Unione degli Stati tutti uguali continua a essercene uno più uguale degli altri. Che predica il rigore comune, ma con le dovute eccezioni... «L’unione monetarianon è stata progettata per far tutti contenti. È stata progettata per far contenta la Germania». Questa frase del premio Nobel Paul Krugman, pronunciata alla rivista Fortune in tempi non sospetti (era il 1998), mi è tornata in mente in questi giorni mentre leggevo delle mirabolanti imprese dei nipotini del Kaiser. I quali vogliono continuare a imporre sacrifici a tutti gli europei per poter consentire ai tedeschi di spassarsela un po’ di più. Aspirazione legittima, si capisce, dal loro punto di vista. Un po’ meno dal nostro. Qualcuno prima o poi, infatti, ci dovrà spiegare per quale oscura ragione siamo condannati a fare i portatori d’acqua per la crucca felicità. Forse schiavi di Berlino Iddio ...