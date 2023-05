SOCIAL CALCIO – la festa dei tifosi del Napoli per lo Scudetto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Suiesplode la gioia deidelper la conquista del terzodopo 33 anni di attesa Al triplice fischio di Abisso a Udine, inizia la: ilè campione d’Italia per la terza volta Campione d’Italia. Suiesplode ladeipartenopei, che dopo anni possono finalmente godersi i festeggiamenti per lo. CAMPIONI D'ITALIA #ForzaSempre pic.twitter.com/CFnWn82R9D— Salvatore Esposito (@SalvioEspo) May 4, 2023 «CAMPIONI D’ITALIA» È capodanno !!!!campione !!!#pic.twitter.com/yVdTfwXFxe— lucia (@lucia04030043) May 4, ...

Aveva una grande passione per la musica, amava il, suisi faceva chiamare 'King'. Studiava all'università di Siena, ma in gennaio aveva raggiunto Roma per sbrigare alcune pratiche. Sua ...Tra le tante celebrazioni e reazioni che arrivano dai, anche la Juve si è unita alla lunga fila di complimenti, sfruttando però la rivalità tra le due squadre per aggiungere un pizzico di ...... e Carannante e Muro partecipare al trionfo, oggi trae haters il rischio di devastare un ... 36 anni in mezzo a due scudetti e ilche cambia. Un Napoli guascone, spavaldo e scugnizzo ...

Tv: calcio sempre più social, Dazn porta anche in Italia Party Agenzia ANSA

Dalla rivelazione Kvaradona fino al corto muso di Spalletti, ripercorriamo l'anno di sfottò social che ha portato il terzo Scudetto ...I ragazzi selezionati da Cristiano Delcuratolo hanno superato prima il Cus Ferrara, quindi il Cus Pisa. Contro i toscani c’era stata la vittoria netta in casa 8-3, poi nel match di ritorno nella città ...