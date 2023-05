(Di giovedì 4 maggio 2023) È in arrivo una importante novità. Dalle performance artistiche e i contributi di Vinicio Marchioni, Omar Hassan, Macia del Prete, Domenico Cuomo, Paola Gioia Kaze Formisano e Tommy Kuti agli interventi del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e della scrittrice Elisabetta Dami; dalle testimonianze degli sportivi Sara Gama e Giorgio Minisini, ai contributi della scienziata Amalia Ercoli Finzi e dell’economista Azzurra Rinaldi, all’atleta paralimpico Alessandro Ossola: sono solo alcuni deglidel programma di “SKYcon”, il primo grande evento di Sky sui temi dell’e e della diversità, organizzato in collaborazione con l’associazione non profit Lidia Dice… Una due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti ...

Un centinaio nel territorio di Faenza Maltempo in Emilia Romagna: strade allagate eevacuati. Sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell'Emilia - Romagna: fra Faenza e Forlì (linea ......Vaccarella" che dalle 18.10 sarà trasmessa in diretta televisiva su ACI Sport TV (Canale 228), ...di emozioni tra auto moderne e storiche che manderà in visibilio il pubblico presente ed i...Il pezzo si preannuncia un brano ricco di omaggi e riferimenti alla cultura musicale elettronica degli anni Ottanta, momento storico e culturale in cui l'Italia, più dialtri paesi, era ...

Sky, tanti ospiti e personalità all’evento INCLUSION DAYS con FIGLI GENITORI OA Sport

Sky, da sempre impegnata sui temi dell’inclusione e della diversità, ha scelto di supportare Lidia Dice… e il progetto Figli Genitori per realizzare insieme questa importante nuova iniziativa, un ...Dopo il grande successo di Tango a Sanremo, continua il live tour di Tananai con l’appuntamento romano del 6 maggio ...