La nuova generazione di, ammiraglia boema in versione berlina e station wagon, sarà presentata al prossimo autunno celebrando i novant'anni del modello., la storia La prima serie è stata prodotta ...in colorazione Royale Green: gli interni

Skoda Superb, la nuova serie celebrerà i 90 anni del modello. Le nuove Superb berlina e Superb Wagon saranno presentate in autunno.La premiere della nuova Skoda Superb avrà luogo in autunno, ma l’azienda ceca sta già riscaldando attivamente l’interesse per il modello. È già noto che sarà disponibile come liftback e station wagon, ...