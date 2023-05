Siviglia | Gomez vicino all'addio | l'Italia lo chiama

... il tutto con gli ex Serie A impalpabili come Lamela , Suso (sua l'unica occasione arrivata al 95' colpendo la traversa) ed il Papuche si è fatto notare a sprazzi.- Girona 0 - 2, la ...Da quel successo il Sottomarino Giallo ne ha perse due di fila, arrendendosi prima al Real Valladolid e poi, domenica scorsa, al: due sconfitte inattese che hanno compromesso la rincorsa ...Bilbao -: solo 24' per Berenguer, male Suso, Lamela eSono i padroni di casa a mettere in campo qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo, trovando la via del gol con Nico Williams ...

Siviglia-Girona, formazioni ufficiali: Mendilibar affianca Papu Gomez ... Footballnews24.it

Giovedì 4 maggio, alle 19:30, in quel del Ramon Sanchez Pizjuan si sfidano Siviglia ed Espanyol, match della 33ª giornata de LaLiga ...Alejandro "Papu" Gómez è stato inserito a sorpresa nell'undici titolare di José Luis Mendilibar contro il Girona, una partita in cui l'allenatore basco, ...