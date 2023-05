Siria e Iran firmano accordi commerciali

... a renderlo più debole agli occhi dei nemici esterni (inedito l'attacco orchestrato dall'da più fronti in queste settimane: Gaza, Libano,), l'attuale governo Netanyahu sta creando una ...I piani di cooperazione firmati daSecondo le informazioni fornite dal portale della Presidenza iraniana e ripresi dai media iraniani i presidenti e gli alti funzionari di entrambi i ...La Russia ha votato no, così come Bielorussia,, Sudan, Cuba e Corea del Nord. L'Italia, come Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Ungheria e, naturalmente, Ucraina, è tra ...

Siria chiede aiuto all'Iran per la ricostruzione Il Faro sul Mondo

Damasco, 3 mag (Prensa Latina) I presidenti della Siria, Bashar Al-Assad; e dall'Iran, Ebrahim Raisi, hanno ribadito oggi in questa capitale le solide relazioni e l'alleanza che unisce i loro paesi ne ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...