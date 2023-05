Silipo | «Basta con la storia dello scudetto come rivalsa | è una mentalità da togliersi di dosso»

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Stampa intervista Carlo, napoletano, ct della Nazionale femminile di pallanuoto e oro olimpico a Barcellona nella celebre finale del 1992. Napoli prende esempio dal Napoli calcio? «Sulla programmazione dovrebbe. Questoè molto diverso dagli altri due, è figlio di una visione, è nato da quelli con il vestito, da De Laurentiis che ha tirato su il club dalla C e lo ha stabilizzato ai vertici. Poi tutti a protestare «non si vince», eh ma oggi per farlo bisogna abituarsi all’alto livello. Per essere duraturo deve essere un processo. Ora che ci stiamo in alto, mostriamo tutte le nostre bellezze». Quindi questo non è più lodel Sud che sa di rivincita? «No, quelli erano gli Ottanta. Oggi è piacere e. Pensare a rinfacciare i successifossero una...

Napoli . Un buon Setterosa non riesce a fermare gli Stati Uniti. Ad Atene, dove sta andando in scena la seconda fase della World Cup, secondo ko consecutivo per la squadra di Carlo Silipo. Dopo il 16 - 10 contro l'Olanda è arrivato il ko con gli USA. L'Italia riesce anche ad acciuffare il 7 - 7 al 15' con la scatenata Picozzi, alla fine autrice di un poker (una delle giocatrici cresciuta maggiormente sotto la guida di Silipo), quindi fa i conti con la sconfitta.

La partita Juve Stabia - Audace Cerignola di domenica 23 aprile 2023 in diretta: raggiunti dopo il doppio vantaggio ottengono un punto decisivo per accedere ai playoff, 5° posto per i pugliesi ...Nel finale Malcore fa tremare le vespe. In virtù dei risultati dagli altri campi, per l'ottava volta nella loro storia, le vespe parteciperanno al torneo a eliminazione diretta.