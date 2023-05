Sicurezza nel mondo del lavoro | dieci consigli degli esperti

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 4 maggio 2023) Secondo una serie di ricerche effettuate sulle principali testate del settore, in Europa un dipendente su 4 ritiene di essere in pericolo all’interno del proprio workplace “Lasi applica con la stessa forza all’individuo, alla famiglia, al datore die agli affari; la, nel suo senso più ampio, riguarda la felicità e la libertà del genere umano”: le parole di William Martin Jeffers, ex presidente di una delle più grandi compagnie ferroviarie americane, mettono in risalto un concetto che, secondo una serie di ricerche effettuate sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication, assume ancora più importanza nella contemporaneità. Le prime conferme in merito giungono da Medium: stando a quanto indicato dal portale, negli USA il 96% dei leader d’impresa mette la ...