Si lavora ad una serie tv sulla strage di Erba

(Di giovedì 4 maggio 2023) Olindo Romano e Rosa Bazzi Proprio mentre in Italia c’è chi sostiene una clamorosa innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, teorizzata da un’inchiesta de Le Iene, Cattleya ha annunciato che è in fase di scrittura unatv incentratadi. Scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che hanno firmato anche i successi di Gomorra, ZeroZeroZero e Django, laha come obiettivo quello di cercare di ricostruire quanto successo a, cittadina in provincia di Como, l’11 dicembre 2006, ovvero il giorno in cui Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini sono stati barbaramente uccisi a colpi di coltello e spranga. Un omicidio plurimo che, per poco, non ha coinvolto anche Mario Frigerio, il marito ...