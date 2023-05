Sfila portafogli ad una donna mentre sbarca dal traghetto | arrestato

(Di giovedì 4 maggio 2023)ad unadal, 52ennead Ischia per furto aggravatoad una, Aveva appena borseggiato una 52enne di Procida quando i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia lo hanno fermato. E’ successo sulla banchina del porto ischitano e la vittima stavando sull’isola verde, dopo un viaggio in. L.D.S., 39enne del posto e già noto alle forze dell’ordine, l’ha adocchiata e seguita. Approfittando della calca hato ildalla borsa dellae si è allontanato. La vittima se n’è accorta subito e ha allertato i ...

Solofra . I carabinieri della stazione di Solofra hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, una 40enne del posto per 'furto con destrezza'. Dalle indagini ...Solofra . I carabinieri della stazione di Solofra hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, una 40enne del posto per 'furto con destrezza'. Dalle indagini ...

Sul traghetto per Ischia sfila il portafogli a una donna, borseggiatore ... Fanpage.it

Un 39enne di Ischia è stato bloccato dai carabinieri sulla banchina di Ischia, indicato ai militari dalla donna che era stata appena derubata ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...