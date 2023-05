Serie C 2022 2023 | respinto il ricorso del Piacenza | i play-out si giocheranno regolarmente

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Tribunale Federale Nazionale haildel, squadra retrocessa inD ma che chiedeva chiarezza riguardo un possibile illecito sportivo avvenuto in Pergolettese 1-2 Triestina, gara pareggiata e vinta dai giuliani proprio negli ultimi minuti a disposizione, evitando l’ultimo posto in classifica e conquistando un posto ai-out, proprio a scapito della compagine emiliana. I-out, insomma, sie ilretocederà inD, a meno che non avverranno clamorosi colpi di scena. “Letto il– si legge nel comunicato diramato questa mattina dal TFN –, ex art. 30 e 31 del CGS CONI, con il quale la SocietàCalcio ...

Serie A TIM 2022/2023: Udinese - Sampdoria - U.C Sampdoria.it

Attraverso un comunicato l’AIA ha reso noto gli arbitri per la 36 a giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma da venerdì 5 maggio a domenica 7 maggio 2023.Sei squadre raccolte in altrettanti punti per quanto riguarda la corsa Champions in serie A. E se dovessero chiudere il campionato appaiate in classifica Ecco le regole e il meccanismo per il funzion ...