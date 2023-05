Serie B | ufficiale | altri 4 punti di penalizzazione alla Reggina

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Tribunale Federale Nazionale ha assegnato ufficialmente unadida scontare in questa stagione Il Tribunale Federale Nazionale ha assegnato ufficialmente unadida scontare in questa stagione. Disposta anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. Il club amaranto era già stato sanzionato con 3diil 17 aprile scorso per violazioni in materia gestionale ed economica. Ecco la nuova classifica, con lache scivola momentaneamente fuori dzona playoff di ...

Il Tribunale Federale Nazionale ha assegnato ufficialmente una penalizzazione di altri 4 punti alla Reggina da scontare in questa stagione Il Tribunale Federale Nazionale ha assegnato ufficialmente ...... dopo aver fallito quello casalingo contro la Salernitana nell'ultimo turno diA. Alla Dacia ... È sufficiente un punto per iniziare (almeno in forma) con i festeggiamenti, quelli che in ...... andrà in scena Roma - Inter, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. Sky Sport Calcio (numero 202 satellite). ...

The Clearing: L'inquietante trailer ufficiale della serie thriller ... ComingSoon.it

Ufficiale, il giocatore di Serie A condannato per associazione camorristica e frode sportiva: la presa di posizione della società ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...