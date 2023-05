Serie A | la classifica aggiornata dopo la 33ª giornata | Inter | gran +2

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il turno infrasettimanale diA si chiude con il verdetto principale in: quello dello scudetto del Napoli, vinto con l’1-1 di Udine (vedi articolo). Per quanto riguarda l’però il dato principale è il quarto posto in solitaria, a +2 su Milan e Roma che saranno le prossime due avversarie fra campionato e Champions League. Nell’altra partita di stasera vince l’Empoli sul Bologna (vedi articolo).A 2022-2023 – 33ªAtalanta-Spezia 3-2 18? Gyasi (S), 32? de Roon, 48? Zappacosta, 54? Muriel, 64? Bourabia (S) Juventus-Lecce 2-1 15? Paredes, 37? rig. Ceesay (L), 40? Vlahovic Salernitana-Fiorentina 3-3 10?, 59?, 81? rig. Dia (S), 36? N. Gonzalez, 71? Ikoné, 84? Biraghi Sampdoria-Torino 0-2 31? Buongiorno, 94? Pellegri Lazio-Sassuolo 2-0 14? Felipe Anderson, 92? ...

... nel posticipo del 33° turno diA, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Lovric al 13', risponde Osimhen al 52'. Ingli azzurri ...Le vittorie sono 25 e Osimhen guida ladei cannonieri con 22 reti. Tanti sono i dettagli ... al 40' Dusan Vlahovic, 84 giorni dopo l'ultimo gol inA, trova la rete del 2 - 1: assist ...Re Victor. Colpi di testa, un sacco. Non proprio alla Diego (in campo). Meglio di lui in Europa solo Kane. Gol born in Africa. Primo di quel continente a vincere lamarcatori inA. Non ci sono riusciti né Weah (Liberia) né Eto'o (Camerun) né Salah (Egitto). Nigeriano come Wole Soyinka , primo africano a vincere nell'86 il premio Nobel della ...

Dal primo gol di Kvara con il Verona fino alla vittoria di Torino contro la Juve che ha sentire il profumo del trionfo: ripercorriamo insieme le partite (e i gol) più importanti della cavalcata azzurr ..."Congratulazioni Napoli, Campioni d’Italia 2022/23". Anche la Fiorentina si è voluta complimentare col Napoli per la vittoria dello.